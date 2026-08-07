В Брянске загорелся склад горюче-смазочных и лакокрасочных материалов: четверо человек пострадали

В Брянске произошел крупный пожар в складском помещении с горюче-смазочными и лакокрасочными материалами, в результате которого четверо человек пострадали. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«Горение одноэтажного складского помещения для хранения красок и масел для автомобилей. На месте работают более 50 сотрудников и 17 единиц техники. По предварительной информации, пострадали 4 работника склада. Силы и средства наращиваются», – говорится в канале ведомства в «Максе».

Как уточнил врио главы региона Егор Ковальчук, в настоящее время причина возгорания не установлена. «Ведется ликвидация открытого горения. Все экстренные службы работают на месте. Управление Роспотребнадзора по Брянской области проводит замеры качества атмосферного воздуха в жилой застройке. Ситуацию держу на личном контроле», – отметил он в своем канале в «Максе».

Брянск, Анастасия Смирнова