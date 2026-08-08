В Орловской области из-за непогоды остались без света более 16 тысячи жителей

В Орловской области в результате прохождения грозового фронта с сильным ветром и градом начались перебои с электроснабжением в 263 населенных пунктах с населением более 16 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«По состоянию на 07:00 без электричества остаются более 16 тысяч жителей Орловской области в 263 населенных пунктах. Филиал ПАО «Россети-Центр» – «Орелэнерго» работает в особом режиме, к аварийно-восстановительным работам привлечено 30 бригад в составе 79 человек и 35 единиц техники», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

В то же время глава Орловской области отметил, что для оказания помощи жителям 11 раз привлекались аварийно-спасательные службы. Зарегистрировано 9 случаев падения деревьев, пострадавших нет. Продолжаются работы по распиловки и очистке территорий.

«Держим ситуацию на контроле, сегодня продолжу информировать о ходе работ по восстановлению энергоснабжения в регионе», – добавил губернатор.

Орел, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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