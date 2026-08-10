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Вражеские дроны массово атаковали Нижнекамск, есть погибшие

Татарстан сегодня утром подвергся массовой атаке украинских беспилотников. В результате массированного налета БПЛА на Нижнекамск есть погибшие, сообщается в официальном канале Республики Татарстан в «Максе».

Отмечается, что атака на город продолжается. Под ударом оказались как производственные, так и гражданские объекты.

Позже мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур по погибшим при налете беспилотников. Точное число жертв удара ВСУ пока не уточняется.

Около 5:30 мск в Нижнекамске была объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей призвали принять меры безопасности.

Воздушная тревога продолжает действовать еще в восьми городах Татарстана – Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Чистополе.

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы введены ограничения на полеты.

Казань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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