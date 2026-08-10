12 человек погибли и 39 ранены после атаки ВСУ на Нижнекамск

На данный момент известно о 12 погибших и 39 пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Он выразил соболезнования семьям погибших.

«Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы продолжают работать, ситуацию держим на постоянном контроле», – написал чиновник в своем Max-канале.

По данным Минздрава России, в больницы Нижнекамска доставлены 28 пострадавших, среди них один ребенок.

Министр здравоохранения Татарстан Альмир Абашев уточнил, что в Нижнекамской центральной районной больнице создан оперативный штаб по оказанию медпомощи пострадавшим. «В Нижнекамск направлены мультидисциплинарные бригады из Республиканской клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина (г. Набережные Челны)», – отметил он в Max-канале. В город также направлены дополнительные бригады скорой помощи из Набережных Челнов и Казани.

Нижнекамск подвергся массированному налете вражеских дронов рано утром в понедельник. Под удар попали производственные и гражданские объекты. Решением главы Татарстана Рустама Минниханова 10 августа в республике объявлен траур по погибшим в Нижнекамске.

Нижнекамск, Наталья Петрова