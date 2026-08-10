Траур в Татарстане после атаки БПЛА на Нижнекамск: ВСУ направили на Россию свыше 450 дронов за ночь

За минувшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 456 украинских беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Воздушные цели сбивали в Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Татарстане и Крыму.
Рано утром массированной атаке дронов подвергся город Нижнекамск в Татарстане. По данным властей республики, есть пострадавшие и погибшие. Официальных данных о количестве жертв пока нет, однако власти объявили траур на территории Татарстана по погибшим в результате налета БПЛА на Нижнекамск. Под удар попали производственные и гражданские объекты. Минниханов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате атаки. В Нижнекамск направлены дополнительные бригады медиков, уточнил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. «Также даны поручения соответствующим службам оперативно ликвидировать последствия атаки», – написал он в «Максе».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате на подлете к столице 18 беспилотников ВСУ.
В Ростовской области уничтожили более 70 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и семи районах региона, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В Воронежской области нейтрализовано 11 беспилотников на семью районами региона, никто не пострадал, проинформировал глава области Александр Гусев. Из-за падения обломков БПЛА повреждены 13 частных домов, три автомобиля в четырех муниципалитетах. Уточняется, в домовладениях повреждено остекление и выбиты стекла. Кроме того, загорелась хозпостройка.
В Тульской области сбили 9 дронов, в Калужской области – 16, уточнили местные власти. Пострадавших и последствий на земле нет.
Москва, Наталья Петрова