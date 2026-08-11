БПЛА атаковали Воронежскую область: есть погибший и раненые, горят склады

Мирный житель погиб при налете украинских беспилотников на Воронежскую область. Еще два человека пострадали и были госпитализированы. В результате атаки загорелись склады крупной компании. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице находившийся на улице 49-летний мужчина, – написал он в «Максе». – Также ранены и находятся в больнице еще два человека – один в момент атаки был на улице, другой – на площадке крупного логистического центра».

Кроме того, глава региона сообщил о пожарах на двух складах, возникших после падения БПЛА. Он не уточнил название компании, которой принадлежат склады. «На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идет тушение пожара на 20 тыс. кв. м.», – отметил Гусев.

Кроме того, обломки беспилотников повредили четыре автомобиля: три грузовых и один легковой, добавил губернатор.

Уточняется, что минувшей ночью силы противоздушной обороны уничтожили в небе над Воронежем и пятью районами региона 15 вражеских БПЛА.

Маркетплейс Wildberries ранее сообщал об эвакуации логистических объектов компании в Воронежской области на фоне угрозы атаки беспилотников ВСУ.

Воронеж, Наталья Петрова