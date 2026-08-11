Восемь пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск находятся в тяжелом состоянии

В больницах Татарстана остаются 25 пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Состояние восьми пациентов медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Для выработки оптимальной тактики лечения пациентов проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава РФ.

Дроны ВСУ атаковали Нижнекамск утром 10 августа. Удары пришлись по производственным объектам и жилому сектору. Один из дронов атаковал хостел. Погибли 13 человек, еще 78 человек обратились за медицинской помощью, из них 25 госпитализированы. Среди жертв – пятилетняя девочка, а также восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. В республике объявили траур. СК России возбудил уголовное дело дело о теракте.

МИД России призвал международное сообщество осудить варварские преступления Киева. В комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой говорится, что «неонацисты целенаправленно наносили удар по местам проживания и работы представителей дружественных нам государств с целью вбить клин в братские отношения между нашими народами».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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