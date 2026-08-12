В Курской области из-за атак дронов сгорели два поля с пшеницей

В Курской области из-за атак украинских беспилотников сгорели два пшеничных поля. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 11 августа до 09:00 12 августа сбито 104 вражеских беспилотника различного типа. 82 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – написал глава региона в своем канале в «Макс».

В селе Макеево Рыльского района сгорел 51 га посевов пшеницы. В селе Илек Беловского района огонь уничтожил 50 га.

В городе Рыльск поврежден объект энергетики и ЛЭП. В деревне Кулига получили повреждения дом и хозпостройка. В селе Малое Солдатское повреждены крыша дома и автомобиль, в селе Мокрушино – дом. В хуторе Таборище Хомутовского района и в поселке Колячек повреждены два жилых здания. В селе Ржава Глушковского района дом уничтожен полностью.

Хинштейн отметил, что в результате атак погибших и пострадавших нет.

Курск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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