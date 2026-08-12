В России набирает обороты новый вид мошенничества – он связан с топливом

Новый вид мошенничества, связанный с топливом, набирает обороты в России.

Как сообщила главы пресс-службы МВД РФ Ирина Вовк, в поисках жертв злоумышленники размещают объявления о продаже «топливных карт» в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных платформах.

Мошенники предлагают купить карты и талоны по низкой цене либо как товар по ограниченной акции. Переход по ссылкам из таких объявлений приводит жертву на фишинговые ресурсы, где у покупателей запрашивают реквизиты банковских карт, одноразовые коды и другие конфиденциальные данные. Получив эти сведения, мошенники могут получить неправомерный доступ к счетам, украсть деньги.

Как сообщили в МВД РФ, поддельные страницы часто оформляют похожими на сайты топливных компаний.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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