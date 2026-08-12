В Москве постоялец отеля надругался над спящей девушкой, забывшей закрыть дверь в номер

В Москве мужчина стал фигурантом уголовного дела за сексуальное надругательство над спящей постоялицей гостиницы. Девушка забыла закрыть дверь в номер, чем воспользовался другой постоялец отеля: мужчина проник в номер и надругался над клиенткой гостиницы. Насильник задержан и арестован.

По информации столичного главка СК России, преступление было совершено ночью 9 августа в одном из отелей на улице Буженинова на востоке столицы. Фигурант, проходя по коридору, заметил приоткрытую дверь чужого номера. «Воспользовавшись тем, что находившаяся внутри девушка спала и не могла осознавать происходящее и оказать сопротивление, он проник в помещение и совершил в отношении неё противоправные действия», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал свою вину. Суд отправил обвиняемого под стражу.

По данным канала Baza, инцидент произошел в отеле «Копенгаген». 48-летний постоялец гостиницы надругался над 21-летней девушкой, которая приехала из Чебоксар. Задержанным оказался житель Ижевска. Он подрабатывает мастером по мелкому бытовому ремонту и занимается сборкой и реставрацией мебели.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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