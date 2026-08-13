В Москве мошенники обманули 13-летнюю девочку на 32 млн рублей

В Москве мошенники убедили 13-летнюю школьницу отдать им ценности на 32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию обратилась 57-летняя жительница Москвы. Она сообщила, что неизвестные запугали ее дочь, получили доступ к сейфу в квартире и вынесли ювелирные украшения – несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 млн рублей.

«Общий ущерб составил более 32 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Москвы и 21-летнюю уроженку Уфы. Установлено, что похищенное фигурант передал соучастнице, она сдала ценности в ломбард, а вырученные деньги передала неизвестному сообщнику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube