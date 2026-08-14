Молния оставила курорты Абхазии без света

Город Сухум и западная часть Абхазии остались без света после удара молнии. Обесточены курортные города Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон. Об этом сообщило Минэнерго республики.

«В результате попадания молнии в опору линии электропередачи в селе Пакуаш Очамчирского района произошло аварийное отключение ЛЭП 220 кВ. В связи с этим обесточены город Сухум и вся западная часть республики», – сказано в сообщении.

В «Черноморэнерго» заявили, что специалисты уже ведут работы по устранению последствий аварии. Уточняется, что подать электричество планируется в течение полутора часов.

Накануне молния оставила без электроснабжения весь Гагрский район и часть Гудаутского района.

Сухум, Наталья Петрова