Во Вьетнаме туристический автобус врезался в грузовик: погибла россиянка

Во Вьетнаме в результате ДТП с экскурсионным автобусом погиб один российский турист, еще двое получили серьезные травмы. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Смертельная авария произошла утром 15 августа в провинции Ламдонг. Автобус с туристами из России направлялся из Нячанга в Хошимин.

«По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали Фантьет – Дау Зяй. В результате ДТП один человек погиб. Один турист получил перелом ноги и госпитализирован в Хошимине. Еще один получил травму спины», – сказано в сообщении.

По информации РСТ, остальные пассажиры получили незначительные повреждения. После оказания медпомощи они возвращаются в Нячанг.

Уточняется, что пассажир с переломом ноги находится в одной из больниц Хошимина. Туроператор и страховая компания находятся с ним на связи и оказывают всю необходимую помощь.

Полиция провинции Ламдонг проводит расследование для установления причин аварии. Водитель автобуса признался, что управлял транспортным средством в сонном состоянии, пишет издание Vnexpress.net. Предварительно, причиной ДТП стала невнимательность водителя автобуса.

По данным СМИ, в автобусе в момент аварии находились 18 туристов. Жертвой ДТП стала 38-летняя россиянка. У 43-летнего мужчины перелом ноги. У еще одного мужчины травмирована спина. Канал SHOT пишет, что у погибшей россиянки остались трое несовершеннолетней детей и муж. Супруг погибшей тоже был в автобусе, но не получил серьезных травм.

Москва, Наталья Петрова