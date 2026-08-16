Регионы России подверглись самой массированной атаке дронов ВСУ – за ночь сбито 822 БПЛА

На российские регионы ночью совершена самая массированная с начала года атака беспилотников ВСУ. Силы противоздушной обороны с 20:00 субботы до 08:00 воскресенья уничтожили 822 вражеских дрона над 17 субъектами РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были поражены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области за ночь сбили более 150 БПЛА и ракет. В результате атаки погибли пять человек, еще один пострадал.

Одна из самых массированных воздушных атак была совершена ВСУ на Московский регион. Система ПВО уничтожила около 200 вражеских дронов. При ударах один человек погиб, еще 9 пострадали. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, другие гражданские объекта. В Подольске из-за попадания БПЛА загорелся склад Wildberries, а в Домодедово пожар вспыхнул на складе с медикаментами.

В Калуге обломками БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоэтажного дома, никто не пострадал, отчитался губернатор Владислав Шапша.

В поселке Красная Яруга Белгородской области две женщины ранены в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, сообщил региональный оперштаб.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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