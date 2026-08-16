ВСУ ударили по автобусу под Белгородом: погибла женщина, 9 человек ранены

Украинские вооруженные формирования атаковали автобус с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области. В результате удара один человек погиб, еще девять пострадали. Об этом сообщил врио губернатор Александр Шуваев.

По его словам, женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и умерла на месте атаки. Еще одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Кроме того, осколочные ранения получили три женщины и четверо мужчин. Еще у одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма.

Всем раненым оказали первую помощь в районной больнице. Для продолжения лечения пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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