ВСУ ударили по автобусу под Белгородом: погибла женщина, 9 человек ранены

Украинские вооруженные формирования атаковали автобус с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области. В результате удара один человек погиб, еще девять пострадали. Об этом сообщил врио губернатор Александр Шуваев.
По его словам, женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и умерла на месте атаки. Еще одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Кроме того, осколочные ранения получили три женщины и четверо мужчин. Еще у одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма.
Всем раненым оказали первую помощь в районной больнице. Для продолжения лечения пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Белгород, Наталья Петрова
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