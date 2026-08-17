ПВО отразила ночную атаку 205 дронов на регионы России

Средства противоздушной обороны за ночь уничтожили 205 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушные цели сбивали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областях и Крыму.

В Ростовской области нейтрализовали более 50 беспилотников в пяти городах – Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге, Донецке, а также в девяти районах региона, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. В Воронежской области ликвидировали 12 дронов. В обоих регионах никто не пострадал, разрушений нет.

В Белгородской области в результате ракетной атаки ВСУ по селу Колосково погибли шесть человек, четверо, в том числе 14-летний подросток, получили ранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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