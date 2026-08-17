Фура протаранила рейсовый автобус в Москве

В Москве на Дмитровском шоссе грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, сообщила столичная Госавтоинспекция. В результате ДТП погиб пешеход, пять пассажиров автобуса пострадали.

Столкновение произошло на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе ДТП затруднено. В ГИБДД рекомендовали водителям выбирать маршруты объезда.

Прокуратура Северо-Восточного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Москва, Наталья Петрова

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