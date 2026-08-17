По факту поножовщины в Уфе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту нападения в Уфе 16-летней девочки-подростка на свою сверстницу и ее маленькую сестру.

Как сообщает республиканская СКР, поводом стал личный конфликт, следствие ходатайствует о помещении подозреваемой под стражу.

Напомним, конфликт разгорелся в Уфе в одной из квартир в доме на улице Высотной. 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сестрам 9 и 16 лет, после чего скрылась.

Сотрудниками полиции девочка была задержана, на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, пострадавшие госпитализированы в больницу.

Как сообщает Mash, 10-летний брат пострадавших девочек смог сбежать от вооружённой ножом школьницы и позвать на помощь соседей. Он выскочил в общий коридор и стал стучаться во все двери. Люди открыли ему и вызывали полицейских и скорую помощь.

Уфа, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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