В центре Москвы мотоциклист погиб после столкновения с машиной скорой помощи

В центре Москвы мотоциклист погиб после ДТП с машиной скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы, трагедия случилась у дома № 9 на 1-й Тверской-Ямской улице.

По свидетельству очевидцев, водитель «скорой» Mercedes выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с байком. Удар пришелся на левую часть медицинского автомобиля.

Байкер упал с мотоцикла и сильно ударился об асфальт. Сотрудники попавшей в ДТП бригады «скорой» пытались оказать помощь мотоциклисту, но реанимировать его не удалось.

Очевидцем последствий ДТП стал журналист «РГ». По его словам, на месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, тело мотоциклиста с разбитой головой на тот момент еще лежало на проезжей части.

Как отмечают свидетели, на вид погибшему около 50 лет. По данным ряда СМИ, речь идео зампредседателе правления Генбанка Дмитрии Ларине.

На месте ДТП работает оперативная группа, устанавливаются обстоятельства столкновения.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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