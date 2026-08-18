Агента украинской военной разведки задержали в Рязанской области

Силовики задержали в Рязанской области агента военной разведки Украины, собиравшего данные об объектах Минобороны, военной промышленности и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила ФСБ России.

По данным спецслужбы, 44-летний задержанный получил российское гражданство в 2022 году, до этого он был гражданином Украины.

Мужчина по собственной инициативе установил через мессенджер Telegram конфиденциальное сотрудничество с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения об объектах Минобороны РФ, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона.

В результате оперативно-разыскных мероприятий украинского агента задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Суд отправил фигуранта под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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