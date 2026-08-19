В Кузбассе медведь напал на рыбака

В Кемеровской области туриста эвакуировали с помощью вертолета после нападения медведя. Об этом сообщили в компании «Ростех».

Мужчина возвращался по лесу с рыбалки и наткнулся на медведя. Туристу удалось убежать от зверя, получив несколько серьезных ранений.

В район происшествия был направлен медицинский вертолет «Ансат». Экипаж заранее изучил спутниковые снимки местности из-за гористого рельефа и плотного леса. В результате удалось сесть в непосредственной близости от пострадавшего.

Врачи оказали мужчине экстренную помощь на месте и доставили его в Междуреченскую городскую больницу. Состояние пострадавшего стабильное, он получает необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай медведь напал на туристов в палатке и утащил в лес молодую женщину, где впоследствии расправился с ней.

Кемерово, Зоя Осколкова