Пять медведей застрелили в районе на Алтае, где зверь убил туристку

В Турочакском районе Республики Алтай, где накануне медведь утащил из палатки и убил туристку, за минувшие сутки охотники ликвидировали пять хищников. Об этом сообщил пресс-центр республиканского правительства.

Минприроды региона выдало дополнительные лицензии на добычу медведей. Это связано с тем, что хищники стали появляться в селах, и регулирование их численности власти признали необходимой мерой для безопасности местных жителей.

На территории Турочакского района действует комендантский час с 20:00 до 10:00. По ночам дежурят мобильные патрульные группы из сотрудников полиции и охотников, уточняется в сообщении. Главы сельских поселений ведут ежедневный мониторинг территории.

Ночью 19 августа в селе Артыбаш медведь на территории туристической базы утащил спящую 29-летнюю женщину из палатки в лес и там растерзал ее. Местные жители пытались отогнать зверя, но он кидался на людей, поэтому туристке никто не смог помочь.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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