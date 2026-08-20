БПЛА атаковали промышленный кластер в Татарстане, пострадали люди

Работа промышленного кластера нарушена в Татарстане после очередной массированной атаки беспилотников. Также повреждены жилые дома. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Отмечается, что все пострадавшие находятся под наблюдателем медиков. Глава республики Рустам Минниханов поручил всем службам оперативно устранить последствия атаки и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону. Благодаря слаженной работе мобильных групп и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв и серьезных разрушений», – сказано в сообщении.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что сегодня утром силы ПВО успешно отразили массированную атаку на Нижнекамский район. В горисполкоме заявили, что атака не привела к крупным разрушениям, «серьезных повреждений зданий и объектов не зафиксировано».

Напомним, что в результате удара дронов ВСУ по промышленным объектам и жилому сектору Нижнекамска утром 10 августа погибли 13 человек, еще 78 человек обратились за медицинской помощью, из них 25 госпитализировали. В республике объявили траур. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Казань, Наталья Петрова