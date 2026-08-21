Агента Киева задержали на границе с Норвегией за подготовку теракта в Москве

ФСБ сообщила о задержании на границе с Норвегией иностранца, который по заданию спецслужб Украины участвовал в подготовке теракта в Москве. Мужчина пытался запустить FPV-дрон в столице для разведки административных зданий и выслеживания железнодорожных составов с нефтепродуктами.

По информации спецслужбы, в 2023 году фигурант сам связался через Telegram с украинскими спецслужбами. По заданию кураторов мужчина прибыл в Москву, чтобы изучить здания органов государственного управления, объекты транспортной инфраструктуры и места скопления граждан для подготовки теракта. Иностранец на одном из столичных вокзалов «осуществил разведку с целью выявления грузовых железнодорожных составов, перевозящих нефтепродукты, а также административных зданий в центре города», – отметили в ФСБ.

После сбора данных иностранец вылетел из Москвы в Мурманскую область, чтобы нелегально перейти границу с Норвегией, где и был задержан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о теракте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube