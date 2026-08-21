Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Одно из промышленных предприятий Пермского края подверглось атаке беспилотников ВСУ. Силы противоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в «Максе».

По его словам, при атаке пострадал мирный житель – мужчина получил осколочное ранение, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавший «находится в удовлетворительном состоянии», уточнил глава региона.

Также «зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте», добавил Махонин. Пострадавших там нет. Какое именно предприятие было атаковано дронами, глава региона не уточнил.

Утром губернатор сообщал, что в Прикамье идет отражение атаки вражеских беспилотников.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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