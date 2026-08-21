Новая схема обмана: мошенники предлагают бензин со скидкой до 30% и доставкой

Мошенники взяли на вооружение новую схему, направленную на автомобилистов: аферисты создают фейковые сайты по продаже топлива, где предлагают бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже обычных с доставкой по адресу или с правом заправки на АЗС. Об этом предупредили в компании в сфере информационной безопасности F6.

Злоумышленники действуют от имени вымышленного бренда «Топливо24» либо маскируются под федеральные сети АЗС и направляют потенциальным жертвам ссылки на фальшивый сайт. Их цель – заполучить данные банковских карт покупателей и похитить деньги. Ссылки распространяются через соцсети, рекламные объявления, профильные чаты, комментарии в новостных каналах.

Бензин АИ-92 аферисты предлагают по 52,5 рубля за литр, АИ-95 – по 55,9 рублей, АИ-98 – по 59 рублей, а дизельное топливо – по 58,5 рублей.

Как отметили аналитики F6, один из сайтов, который используется в этом сценарии, расположен в доменной зоне .shop и создан 19 августа этого года.

Только с 15 по 20 августа мошенники похитили у пользователей более 3,7 млн рублей, средняя сумма списаний составила 9847 рублей.

Ранее сообщалось, что злоумышленники на фоне проблем с автомобильным топливом создают фишинговые сайты, где людям предлагают получить ваучер на топливо.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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