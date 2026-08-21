12 медведей застрелили на Алтае после гибели туристки

В Горном Алтае в районе, где в ночь на 19 августа медведь убил туристку, охотники и охотинспекторы за два дня застрелили 12 медведей. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства. Минприроды республики выдало дополнительные лицензии на добычу медведя сразу после трагедии.

Хищники ликвидированы в селах Артыбаш, Иогач Турочакского района и на близлежащих территориях. По данным регионального минприроды, во вторые сутки отстреляны крупнейшие в этих местах медведи.

С воздуха передвижение животных отслеживают беспилотники. Среди убитых медведей мог быть тот, который напал на туристку на турбазе в селе Артыбаш.

В пресс-центре отметили, что регулирование численности медведей продолжится.

После гибели женщины в Турочакском районе был объявлен режим повышенной готовности. На территории района действует комендантский час с 20:00 до 10:00. По ночам дежурят мобильные патрульные группы из сотрудников полиции и охотников. Кроме того, власти закрыли для туристов поселок Яйлю на правом берегу Телецкого озера, недалеко от которого медведь растерзал туристку. Решение принято из-за выхода в село хищников, сообщили РИА «Новости» в в Алтайском заповеднике, частью которого является поселок Яйлю.

Ночью 19 августа в селе Артыбаш медведь на территории туристической базы утащил спящую 29-летнюю женщину из палатки в лес и там растерзал ее. Местные жители пытались отогнать зверя, но он кидался на людей, поэтому туристке никто не смог помочь.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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