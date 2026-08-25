Жительница Москвы неделями передавала мошенникам 75 млн рублей

Жительница Москвы отдала мошенникам 75 млн рублей. Об этом сообщает канал «112».
С женщиной связался лжесотрудник ФСБ и заявил, что от ее имени якобы была оформлена доверенность на гражданина Украины. При этом жертва имела доступ к счетам компании супруга. После к беседе присоединились «сотрудники» службы безопасности Центробанка, которые убедили женщину сдать деньги на проверку.
Москвичка в течение нескольких недель снимала наличные в разных отделениях банков и передавала незнакомцам. О произошедшем узнал ее муж и обратился в полицию.
Общая сумма ущерба составила более 75 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Москва, Зоя Осколкова
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