Жительница Москвы неделями передавала мошенникам 75 млн рублей

Жительница Москвы отдала мошенникам 75 млн рублей. Об этом сообщает канал «112».

С женщиной связался лжесотрудник ФСБ и заявил, что от ее имени якобы была оформлена доверенность на гражданина Украины. При этом жертва имела доступ к счетам компании супруга. После к беседе присоединились «сотрудники» службы безопасности Центробанка, которые убедили женщину сдать деньги на проверку.

Москвичка в течение нескольких недель снимала наличные в разных отделениях банков и передавала незнакомцам. О произошедшем узнал ее муж и обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила более 75 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube