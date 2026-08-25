Пожар вспыхнул на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе, есть пострадавшие

На готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе (АГХК) произошел пожар. По последним данным пресс-службы предприятия, очаг возгорания на площадке строительства АГХК локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. После ЧП госпитализированы пять пострадавших.

По предварительным данным, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало, говорится в сообщении. В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Остальным работникам, получившим порезы и ушибы, оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте инцидента идет контролируемое выгорание остатков технологических газов. Ведется мониторинг качества атмосферного воздуха. Расследованием причин происшествия займется специально созданная комиссия.

Ранее сообщалось, что сотрудники АГХК в целях обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба остановили оборудование, находящееся в режиме пусконаладки. На предприятии отметили, что жителям прилегающих к АГХК территорий ничего не угрожает. Не участвующие в ликвидации ЧС сотрудники эвакуированы c объекта.

Амурский ГХК строится в городе Свободном Амурской области. Это один из крупнейших в мире проектов по производству полиэтилена и полипропилена. Он реализуется совместно с китайской компанией Sinopec. Проектная мощность завода предполагает выпуск до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. Первые партии полиэтилена на предприятии планируется получить в третьем квартале 2026 года, полипропилена – в 2027 году, информирует «Интерфакс».

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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