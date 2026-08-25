Пожар на Амурском ГХК: погиб один человек, еще 123 пострадали

В результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в городе Свободный погиб один человек, еще 123 пострадали, из них 19 госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось», – говорится в сообщении. Семье погибшего пообещали оказать поддержку, в том числе материальную помощь.

Уточняется, что в больницы города Свободный госпитализированы 19 пострадавших с травмами средней и высокой степени тяжести. Еще 104 человека получили легкие повреждения – порезы и ушибы, им оказана медпомощь.

К отправке в Амурскую область готовится спецборт «Медицины катастроф» с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. К оказанию медицинской помощи также привлечены частные медорганизации Амурской области.

На объекте продолжается ликвидация очага возгорания. «Специалистами специальных служб ведется контролируемое выжигание остатков технических газов», – сообщили в перс-службе.

По данным Роспотребнадзора, превышения вредных веществ в атмосферном воздухе после возгорания в Амурском ГХК не выявлено.

Ранее сообщалось, что на готовящемся к запуску Амурском ГХК произошел пожар.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура Амурской области контролирует расследование происшествия.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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