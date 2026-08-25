Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Брянской области, есть погибший

ВСУ провели новые атаки на мирных жителей Брянской области, один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, в селе Демьянки Стародубского района вражеский дрон-камикадзе ударил по жилому дому. В результате атаки погиб хозяин дома, ранена местная жительница, ее госпитализировали. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь, заверил Ковальчук.

В селе Сопычи Погарского районе из-за взрыва беспилотника пострадал мужчина, добавил врио главы региона. Он получил множественные осколочные ранения и доставлен в больницу.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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