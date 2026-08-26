Пожар на Амурском ГХК потушили: число жертв выросло до 7, пропали 9 человек

Пожар на Амурском газохимическом комплексе, начавшийся накануне, полностью потушили, сообщили в пресс-службе предприятия. Сейчас на строительной площадке завершается выжигание остаточных объемов технологических газов. Число подтвержденных жертв выросло до семи, судьба еще девяти человек, граждан Китая, остается неизвестной.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан КНР», – говорится в сообщении компании. Пропавшими без вести числятся сотрудники подрядной организации. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Всего за медицинской помощью обратились 152 человека, из них 36 госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Наиболее тяжелых пострадавших переведут на лечение в федеральные медучреждения, за ними уже прилетел спецборт Ил-76 МЧС.

После пожара сотрудники Управления Роспотребнадзора по Амурской области и Центра гигиены и эпидемиологии контролирует состояние воздуха на границе жилой застройки Свободного. По данным компании, превышений предельно допустимых концентраций контролируемых веществ не зафиксировано.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование готовящегося к запуску комплекса не пострадало.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Амурский ГХК строится в городе Свободном Амурской области. Это один из крупнейших в мире проектов по производству полиэтилена и полипропилена. Он реализуется компанией «СИБУР» совместно с китайской Sinopec, которой принадлежит доля в 40%. Запуск в эксплуатацию планировался на 2027 год.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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