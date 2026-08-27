ПВО сбила ночью над Россией 267 вражеских дронов

В течение ночи силы ПВО уничтожили над территорией России 267 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области за ночь ликвидировали более 70 вражеских дронов в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах региона, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в Тарасовском районе повреждены два частных дома, хозпостройки и автомобиль. Обошлось без пострадавших. В Шолоховском лесничестве из-за падения обломков БПЛА загорелся лес, пожар на площади 3,3 га уже локализован. В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах загорелись скошенное поле и сухая травая. Все возгорания потушили.

В Воронежской области, по информации местных властей, перехватили 18 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

Власти других регионов ночную атаку ВСУ пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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