Дрон ВСУ нанес удар по площадке с отработавшим ядерным топливом ЗАЭС

Украинский беспилотник атаковал площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном канале станции в «Максе».

«26 августа Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива», – сказано в сообщении.

Представители ЗАЭС уточнили, что значительных повреждений в результате атаки не зафиксировано, персонал станции не пострадал. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в районе ее расположения находится в норме.

«При этом необходимо подчеркнуть: атака на объект хранения отработавшего ядерного топлива – это крайне опасное и недопустимое действие, последствия которого в случае повреждения инфраструктуры СХОЯТ могли бы иметь серьезный характер, – заявили на станции. – Любое воздействие на системы и конструкции, обеспечивающие безопасное хранение отработавшего ядерного топлива, создает потенциальную угрозу ядерной и радиационной безопасности».

Отметим, что это уже вторая атака ВСУ на критически важную инфраструктуру Запорожской АЭС за последний месяц. 30 июля вражеский дрон с боевым зарядом обнаружили в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Отмечалось, что боеприпас своевременно обезвредили.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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