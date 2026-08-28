На Рублевке в перестрелке у ресторана ранены два охранника

В Московской области два человека пострадали в потасовке у ресторана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Драка со стрельбой произошла в деревне Жуковка, на Рублево-Успенском шоссе. Один из участников произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле.
В результате двое пострадавших госпитализированы с ранениями головы и шеи. По данным местных СМИ, речь идет о двух охранниках.
Барвихинским отделом полиции по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Полицейские устанавливаются личности виновных.
Москва, Зоя Осколкова
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