За ночь над регионами России сбито 239 дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны с 20:00 воскресенья до 8:00 понедельника уничтожили 239 беспилотников ВСУ самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

В Ростовской области сбито более 30 БПЛА, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Из-за падения обломков дронов в Шолоховском районе возникли два лесных пожара на площади 0,6 и 0,1 га. «Угрозы населенным пунктам нет. Ведется локализация возгорания», – написал глава региона в «Максе».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников ВСУ вблизи столицы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube