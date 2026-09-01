9 человек пострадали при нападении школьницы на учителя в Красноярском крае

Количество пострадавших в результате нападения семиклассницы на учительницу одной из школ в городе Канске Красноярского края достигло девяти человек, информируют «Известия» со ссылкой на источник.

По сведениям собеседника газеты, пострадали пятеро детей и четверо взрослых. Всем им оказана необходимая медицинскую помощь.

В региональном минздраве до этого заявляли, что из-за распыления перцового баллончика пострадали семь человек. Отмечалось, что в больницу доставили пятеро детей и двоих взрослых. После оказания помощи всех направили на амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что школьница распылила газовый баллончик в учителя физики, после чего попыталась ударить ее ножом, передает РЕН ТВ. Также, по информации местных СМИ, семиклассница подожгла дверь в классе. Нападавшую остановила мать одного из учеников – женщина вытолкнула ученицу в коридор. Девочку задержали сотрудники школы. Семиклассница рассказала на первом опросе, что поводом для нападения стали издевательства одноклассников и непонимание со стороны учителей, сообщает канал Mash. «13-летнюю нападавшую травили за стиль в одежде и макияж», – говорится в публикации. По данным канала, школьница не состояла на профилактическом учете, к школьному психологу не обращалась, нареканий по поведению не было.

В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.

Красноярск, Наталья Петрова