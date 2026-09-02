ПВО сбила над Россией 130 беспилотников

Силы противоздушной обороны с 20:00 вторника до 8:00 среды сбили 130 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским крае и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших на столицу беспилотников. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в «Максе». В аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.

В Калужской области отразили атаку 10 вражеских дронов, пострадавших и последствий на земле нет, уточнил губернатор Владислав Шапша.

В Ростовской и Тульской областях, по данным властей регионов, также обошлось без пострадавших.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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