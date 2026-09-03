Над Россией за ночь сбито 416 вражеских дронов

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 416 украинских беспилотников самолетного типа над 16 регионами России. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

ВСУ устроили массированную воздушную атаку на столичный регион. С начала суток российские военные ликвидировали 72 БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина «Максе». Он уточнил, что на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

В столичном аэропорту Домодедово в целях безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Москва, Наталья Петрова