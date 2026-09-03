Под Рязанью подросток устроил поджог на железной дороге

В Рязанской области 17-летнего подростка обвинили в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По версии следствия, юноша действовал по указанию кураторов, которые оказывали на него давление через мессенджер. Он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и отправился на участок железнодорожного перегона.
Фигурант поджег батарейный шкаф, используемый для размещения аккумуляторов резервного питания оборудования железной дороги. В результате был причинен значительный ущерб.
Подростка задержали и возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Рязань, Зоя Осколкова
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