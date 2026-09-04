Двух жителей Костромской области задержали за шпионаж в пользу Киева

ФСБ задержала в Костромской области двух местных жителей, которые передавали украинским спецслужбам сведения об участниках СВО и финансировали украинские вооруженные формирования.

По данным спецслужбы, мужчины 1978 и 1983 годов рождения через мессенджер Telegram установили контакт с представителем спецслужб Украины и по его указанию собирали и передавали сведения об участниках СВО. Также пособники Киева переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований. Кроме того, задержанным вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов и огнестрельного оружия.

Фигуранты заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела о госизмене и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Дома у подозреваемых обнаружили и изъяли самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7.62 мм, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию.

Ранее стало известно о задержании в Крыму россиянина, который по указанию украинских спецслужб готовил теракт в медучреждении Минобороны в Симферополе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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