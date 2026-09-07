В Братске раненый медведь напал на охотника

В Братске один из охотников пострадал во время выслеживания агрессивного хищника. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин.

Охотоведы несколько дней выслеживали медведя, который бродил вблизи Храма Всех Святых и спускался до улицы Муханова. Специалисты устраивали ночные засады, прочесывали лес.

«Когда зверя наконец обнаружили, случилось непредвиденное: раненый медведь бросился на охотника и ранил его. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи оказали ему помощь», – сообщил мэр.

Дубровин призвал жителей не выходить в лесопарковую полосу из-за опасности встретить медведя.

В Красноярском крае за выходные и утро понедельника заметили более десяти медведей. Звери выходили к людям в городе Енисейске и населенных пунктах округа, где ранее медведь растерзал двух женщин.

Братск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube