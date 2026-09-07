Под Тамбовом после атаки БПЛА загорелся храм Николая Чудотворца

Церковь Николая Чудотворца загорелась ночью в Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов на оперативном совещании в областном правительстве.

После удара БПЛА произошло возгорание купола храма на высоте 40 метров. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. Пожар в церкви ликвидирован в 2:35 мск.

Храм Николая Чудотворца был построен в 1903 году в селе Машково-Сурена. С 2011 по 2022 годы в церкви проводилась реставрация.

Еще один вражеский дрон попал в крышу столовой одного из предприятий в Моршанском округе. Площадь повреждения кровли составила 1 кв. метр. Никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над 18 российскими регионами уничтожено 306 украинских беспилотников.

Тамбов, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube