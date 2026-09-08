10 человек, включая троих детей, пострадали при атаке БПЛА на Саратов

Десять человек, в том числе трое детей, пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Саратов. Повреждены несколько жилых домов. О последствиях налета БПЛА сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, шестеро из них госпитализированы, угрозы их жизни нет.

«На местах работают все профильные службы для устранения последствий и дальнейшей оценки ущерба», – написал глава региона в «Максе».

Для жителей пострадавших домов организуют оперативный штаб, куда они смогут обратиться за помощью. Также открыт пункт временного размещения.

Ранее Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА на Саратов повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

В аэропорту Саратова ночью и утром вводили ограничения на полеты. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Саратов, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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