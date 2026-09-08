Один человек погиб и трое ранены при атаке на АЗС в Брянской области

В Брянской области ВСУ атаковали автозаправочную станцию. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщил врио губернатора Егор Ковальчук, под удар пришелся по АЗС в Стародубе. «От полученных ран на месте погиб 39-летний мужчина. Трое жителей ранены, им всем была оказана медицинская помощь», – написала глава региона в «Макс».

Кроме того, повреждения получили навес и остекление двух административных зданий и три автомобиля.

«Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 81 вражеский БпЛА самолетного типа», – добавил Ковальчук.

Брянск, Зоя Осколкова