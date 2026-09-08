До 12 выросло число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов

В Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии обнаружили тело еще одного погибшего при сходе лавины альпиниста, сообщили в региональном главке МЧС. Таким образом, число погибших под снежной массой достигло 12 человек. Судьба пяти пропавших альпинистов остается неизвестной.

К поисковым работам на склоне горы Мижирги привлечены 12 спасателей. Кроме того, задействован вертолет Ми-8 МЧС для обследования горы и доставки специалистов на место проведения поисково-спасательных работ. При этом на месте поисков сегодня утром вновь сошла лавина. Никто из спасателей не пострадал. В МЧС отметили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы.

Лавина сошла с горы Мижирги на Безенгийское ущелье вечером 6 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Первоначально МЧС проинформировало о двух погибших и 10 пропавших без вести альпинистах. Вчера число погибших альпинистов возросло до 11. По уточненным данным, всего в группе находились 33 человек. Из них 10 спустились самостоятельно. Шестеро альпинистов пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Нальчик, Наталья Петрова