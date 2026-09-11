Жителя Тамбовской области арестовали за передачу Украине данных о ТЭК

В Тамбовской области задержан и арестован местный житель, который по заданию военной разведки Украины собирал данные о военных объектах и объектах ТЭК региона и соседних областей. Об этом сообщила ФСБ России.

По данным спецслужбы, мужчина 2006 года рождения по своей инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины в мессенджере Telegram и по заданию куратора собрал и передал противнику сведения о военных объектах и объектах промышленного и топливно-энергетического комплексов Тамбовской и соседних областей.

Следственным отделением УФСБ России по Тамбовской против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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