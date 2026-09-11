В Курской области три человека погибли в аварии с автобусом

В Курской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли три человека.

Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 21-м километре автодороги «Фатеж – Дмитриев» Железногорского района. Автобус «НефАЗ» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21150».

«В результате ДТП водитель транспортного средства «ВАЗ» и пассажиры 1974 и 1987 годов рождения скончались на месте происшествия», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Действиям участников дорожного движения будет дана правовая оценка.

Курск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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