Шестилетний ребенок погиб в развлекательном центре в Иванове

В городе Иваново шестилетний ребенок получил смертельные травмы в развлекательном центре. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в парке аттракционов, расположенном в одном из торговых центров. Мальчик забрался по фасаду горки, но не удержался и упал вниз с высоты.
Пострадавшего госпитализировали, несмотря на усилия врачей ребенок скончался.
Уголовное дело возбуждено по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Прокуратура также проверит соблюдение требований законодательства при оказании развлекательных услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.
Иваново, Зоя Осколкова
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