Два человека пострадали при ракетном ударе по Курску

Силы противоздушной обороны в ночь на понедельник отразили атаку ВСУ на Курск, сбив крылатую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в результате падения обломков пострадали два человека – 46-летний и 31-летний мужчины госпитализированы с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями.

Кроме того, в Центральном округе повреждено остекление в квартирах трех многоэтажек и в восьми частных домах, административном здании, детсаду и лагере «Олимпиец». Осколками посечено шесть автомобилей.

«На местах происшествия отработали оперативные службы. Уже сегодня выедут комиссии, чтобы зафиксировать весь ущерб. Обязательно поможем всем, у кого пострадало имущество», – написал Хинштейн в «Максе».

Курск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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